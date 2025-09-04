Protección Civil hará pruebas del sistema de alertas a móviles en toda Cataluña

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil hará pruebas del sistema de alertas de teléfonos móviles ES-ALERT en toda Cataluña este septiembre y octubre. Las pruebas se harán en cuatro días diferentes y según zonas geográficas agrupadas por veguerías. El 10 de septiembre se hará en Lleida, Alt Pirine y Aran, el 16 de septiembre en Girona y Cataluña Central, el 30 de septiembre en Tarragona, Terres de l'Ebre y Penedès y el 8 de octubre en Barcelona. Todas las pruebas se harán a las 10 h y el mensaje se recibirá en un intervalo de 15 minutos aproximadamente. El objetivo del simulacro es evaluar el funcionamiento del sistema y su eficacia. También se habilitará una encuesta con cuestionario para verificar el recibimiento de l'ES-ALERT.

El mensaje lo recibirán todos los teléfonos móviles que estén en la zona correspondiente el día. El texto indicará que se trata de una prueba y habrá un enlace en la encuesta de valoración. El mensaje se enviará en catalán, castellano e inglés. En Aran, también se enviará en aranés. La alerta se detendrá cuando se acepte el mensaje. También se recibirá la alerta aunque esté de paso por la zona donde se hará la prueba, siempre que se pase en el intervalo en el que el envío estará activo.