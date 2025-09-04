Verdú amplía la fiesta del Bacus

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La 35 edición de la Festa de la Verema i el Vi de Verdú, conocida como el Bacus y que se celebrará del 26 al 28 de septiembre, se amplía con más actividades. En este sentido, la fiesta empezará ya el viernes con el pregón inaugural a cargo del Piador del Año 2024, que fue Sònia Vallverdú, la cual mantendrá protagonismo durante todo el fin de semana hasta que el domingo pase el relevo al Piador del Año 2025. Asimismo, gracias a la asociación cultural Xercavins, se recuperará la vendimia popular y el desayuno del vendimiador con la cosecha de la uva en el viñedo a mano. Durante todo el fin de semana también habrá más actividades para el público infantil y familiar como un taller de creación pictórica en el antiguo museo y juegos de madera.La alcaldesa, Georgina Procter, destacó que el Bacus es “una fiesta muy importante para Verdú porque nos identifica con la payesía, el núcleo fundamental del pueblo”. Procter agradeció la implicación de las entidades y de numerosos vecinos voluntarios ya que “es una fiesta de gran volumen y es importante que todo el mundo participe y se la sienta suya”.Uno de los momentos destacados será la Gran Piada el domingo a mediodía en la plaza Major. Además, durante el fin de semana el castillo acogerá la 21 Mostra de Vins de la DO Costers del Segre, que contará con diez bodegas, y también se ofrecerán degustaciones. En este sentido, Gemma Grustan, concejala de Fiestas, indicó que “las bodegas nos han agradecido que retrasáramos la fiesta una semana porque ellos habrán podido terminar de vendimiar”. Añadió que los conciertos del sábado por la tarde son de grupos de km 0 al igual que el vino porque “apostamos por la proximidad”. Actuarán Perifèrics, Bru y La Follia amenizando el Correbacus. Otras propuestas serán la tercera Fira d’Artesania, el 39 Concurs de Sardanes Josep Maria Castelló con la Cobla Vents de Riella, la tercera Cursa Bacus, baile con la orquesta Mediterránea y concierto con Punts Suspensius y dj Kzu así como el Equinoccio de otoño en el Planetari.

Tradicionalmente el Bacus se celebraba a medianos de octubre pero con el cambio climático y el avance de la vendimia tiene lugar entre la tercera y la cuarta semana de septiembre.