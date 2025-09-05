Tronat, el primer ‘gegant’ impreso en 3D

Publicado por Anna BergaACN Creado: Actualizado:

La colla de diables y tabalers Borjuts de Les Borges Blanques ha construido el primer gegant de Catalunya impreso en 3D. El proyecto surgió de la mano de Francesc Trullols y Carles Falcó, dos miembros del grupo que, durante la pandemia, adquirieron una impresora 3D para elaborar Equipos de Protección Individual (EPI) y, más adelante, continuaron experimentando con el aparato. Esto se unió a las ganas de los Borjuts de contar con un gegant propio para poder participar en los encuentros con otras colles de cultura popular. La figura se presentó el miércoles a los vecinos de la capital de Les Garrigues, en el marco de los actos previos a la fiesta mayor.

Para montar la figura, bautizada como Tronat, se han invertido 340 horas de impresión y 6 kilos de filamento. Con la ayuda de voluntarios, lo han pintado, construído la estructura y confeccionado la ropa. El gigante, de aspecto demoníaco, debutará mañana (17.30) en la 42ª Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs del municipio, que tendrá lugar en la plaza U d’Octubre y contará con la participación de 73 colles de toda Catalunya. De hecho, el cap de los Borjuts, Oriol Satorra, admite que no es habitual que un grupo de diables tenga un gegant, pero que tienen la Trobada como una tradición “muy arraigada” y que mañana “jugamos en casa, salimos eufóricos y creemos que va a gustar”, afirma.

Según los Borjuts, en el pasado se había construido alguna figura de bestiari de la cultura popular catalana y un capgròs con esta tecnología. Sin embargo, hasta la fecha, no se había presentado ningún gegant realizado en 3D.