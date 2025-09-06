Certificación de calidad para el servicio de farmacia del Hospital Santa Maria de Lleida
La distinción incorpora este año la atención farmacéutica a las residencias y centros de día de Balàfia I y II
El Servei de Farmàcia y la Comissió Farmacoterapèutica del Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (HUSM), que en los últimos años ha ampliado la certificación para el centro vacunal y los ensayos clínicos, ha renovado este mes de agosto la certificación de calidad ISO 9001:2015.
Esta distinción, emitida por la empresa certificadora Bureau Veritas, se ha concedido por segunda vez en cinco años. Este año, como novedad, la certificación también incluye la atención farmacéutica a las residencias y centros de día para personas de la tercera edad de Balàfia I y Balàfia II.