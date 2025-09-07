El Correllengua llena Balaguer de actividades lúdicas y culturales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Balaguer estuvo ayer repleta de actividades lúdicas y culturales en el último día del Correllengua. La plaza Mercadal acogió un espectáculo infantil, sardanas y ball de bastons a cargo de la colla Casal Pere III. La marxa de torxes dio paso a la lectura del manifiesto en la misma plaza a cargo de la escritora Mercè Ibarz. Una cena popular y la actuación de Marta & Gregori cerraron las actividades de reivindicación del catalán.