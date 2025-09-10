MÚSICA
Balaguer acogerá la tercera edición de La Murga para fomentar el talento local
La tercera edición de la Mostra de Música Local de Balaguer, La Murga, se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, coincidiendo con la Castanyada. El objetivo es dar visibilidad a la cultura musical de la ciudad, apostando por la promoción del talento local. Por ello, desde el área de Juventud de la Paeria en colaboración con la Escola Municipal de Música y una comisión organizadora, se han programado diferentes conciertos que se harán en la Escola Municipal de Música y en el pabellón Molí de l'Esquerrà.
Los actos comenzarán el 31 de octubre a partir de las 19.00 horas, en el escenario situado en la Escola de Música, donde actuarán Daniel R Cañada, Meia Rox y Vermouth Flames, y por la noche, los conciertos seguirán en el pabellón Molí de l’Esquerrà con Guimol i Xavi, El Gitano de Balaguer, Utp-X, ELLA Grupo y Hao Band. El sábado 1 de noviembre, será el turno de Guillén Pedra, Perifèrics, Maria Fernández, y también se hará un vermut electrónico. Los conciertos se completarán con Lo Fill del Sisco’l Teto, Vent de Ponent y Aire Flamenco. Por la noche también actuarán Sil & The Band, Círculo de Borneo, Somnis, Código 13 y Disorder y la música seguirá bien entrada la madrugada con Maria y sus Cogollos, Rehenes, Saüc, The Referents y Jet Lag.