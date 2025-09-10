Balaguer acogerá la tercera edición de La Murga para fomentar el talento local

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La tercera edición de la Mostra de Música Local de Balaguer, La Murga, se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, coincidiendo con la Castanyada. El objetivo es dar visibilidad a la cultura musical de la ciudad, apostando por la promoción del talento local. Por ello, desde el área de Juventud de la Paeria en colaboración con la Escola Municipal de Música y una comisión organizadora, se han programado diferentes conciertos que se harán en la Escola Municipal de Música y en el pabellón Molí de l'Esquerrà.

Los actos comenzarán el 31 de octubre a partir de las 19.00 horas, en el escenario situado en la Escola de Música, donde actuarán Daniel R Cañada, Meia Rox y Vermouth Flames, y por la noche, los conciertos seguirán en el pabellón Molí de l’Esquerrà con Guimol i Xavi, El Gitano de Balaguer, Utp-X, ELLA Grupo y Hao Band. El sábado 1 de noviembre, será el turno de Guillén Pedra, Perifèrics, Maria Fernández, y también se hará un vermut electrónico. Los conciertos se completarán con Lo Fill del Sisco’l Teto, Vent de Ponent y Aire Flamenco. Por la noche también actuarán Sil & The Band, Círculo de Borneo, Somnis, Código 13 y Disorder y la música seguirá bien entrada la madrugada con Maria y sus Cogollos, Rehenes, Saüc, The Referents y Jet Lag.