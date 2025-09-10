Jornadas para divulgar la piedra seca en Ciutadilla

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Ciutadilla acogerá las primeras jornadas de piedra seca los días 20 y 21 de septiembre, en las que los participantes recuperarán un margen con esta técnica tradicional. Además, tendrá lugar una charla y un debate sobre el territorio y el patrimonio y una visita al entorno. Jordi Sanfeliu, uno de los impulsores, explicó que “queremos que esta técnica no se pierda porque forma parte de nuestra identidad, aprovecha elementos que nos da la naturaleza y bien aplicada tiene una durabilidad infinita”. El formador Josep Maria Martí destacó "la necesidad de concienciar sobre este patrimonio y de conservarlo”. Por su parte, el alcalde, Òscar Martínez, reconoció que “la piedra seca es un elemento definitorio de nuestro paisaje y nuestra cultura” y dijo que han llevado a cabo varias acciones para recuperar construcciones.