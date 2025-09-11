SEGRE

Cocina de aprovechamiento de la mano de Gonzalo Ferreruela

Un momento del curso impartido por el chef.

El chef Gonzalo Ferreruela del restaurante Ferreruela Cuina de la Terra cerró ayer el ciclo de talleres de Cocina de Aprovechamiento organizado por el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida y la Fundació Jericó en el Espai Sunka de Plusfresc. Ferreruela presentó una bruschetta al pomodoro o como él quiso renombrarlo: “un pan con tomate italiano”; Coca de Recapte de samfaina y longaniza y tarritos de cremoso de fruta variada con galletas tostadas.

