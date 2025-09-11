Éxito de público en las fiestas de Solsona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La fiesta mayor de Solsona concluye hoy tras cuatro días repletos de actividades para todas las edades que han sido un éxito de participación, según valoró ayer el ayuntamiento del municipio. Un concierto de la banda Els Catarres debía poner el broche de oro a la jornada de ayer y para el que, al cierre de esta edición, había más de 1.600 invitaciones repartidas y, el martes, la plaza U d’Octubre se abarrotó de público con motivo del espectáculo de clown Embolic. Antes, el viernes, el concierto de Roger Mas y la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona reunió a 840 asistentes.