Pàmies declarará en el juzgado por promover el MMS para curar el autismo

La asociación Dolça Revolució ha anunciado a través de sus redes sociales que sus presidente y expresidenta, Josep Pàmies y Lola Roma, están citados a declarar el próximo 24 de septiembre en los Juzgados de Balaguer por la querella que presentó el departamento de Salud por la promoción del dióxido de cloro y de clorito de sodio (MMS) para curar el autismo infantil. La entidad, fundada por el horticultor de Balaguer, ha hecho un llamamiento para que les acompañen ese día durante su declaración y señala que están acusados de un delito contra la salud pública. Salud presentó la querella el pasado julio por comercializar un medicamente ilegal “como remedio casero”, mientras que en mayo de 2024 ya había abierto un procedimiento sancionador contra Pàmies y otro contra su asociación por 1,2 millones de euros por promover el MMS para tratar el autismo. Entonces, Pàmies dijo que no pagaría porque “es libertad de expresión”. Ya tiene otras dos multas firmes de 300.000 y 90.000 euros de 2019. Asimismo, en noviembre el Govern balear propuso sancionar con 300.001 euros el evento que se celebró en Esporles, con la participación de Miguel Bosé y Pàmies, “por informar y promover el uso de medicamentos no autorizados”.