Arranca una temporada histórica de setas en el Pirineo leridano: estas son las ferias y fiestas imprescindibles en Catalunya

El puente de septiembre marca este año el inicio de una temporada micológica especialmente atractiva en el Pirineo leridano. Según los análisis del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), con sede en Solsona, las condiciones meteorológicas de las últimas semanas y las previsiones para los próximos días apuntan a una de las campañas de setas más productivas de los últimos años, que podría superar la media de cosechas recientes, las cuales habían quedado por debajo de lo habitual.

Juan Martínez de Aragón, micólogo e investigador del CTFC, explica que la campaña "está empezando muy bien y llevamos ya desde finales de julio con una producción muy buena en el Pirineo". Este especialista destaca que las comarcas pirenaicas tendrán una cosecha destacada de boletus, rebozuelos y amanitas cesáreas. Por su parte, Elisabet Campi, de Natura Bolets, en Montferrer y Castellbó, asegura que "falta justo una semana para que afloren níscalos y boletus" y añade que "la campaña comenzará sobre los 1.500 o 2.000 metros, y poco a poco irá bajando hasta los 800".

Mercados y ferias de setas en Cataluña para este otoño 2025

A finales de agosto o principios de septiembre arranca el calendario micológico que se extiende hasta finales de noviembre.

El Mercado de la Seta de Cal Rosal (Olvan, Berguedà) marca el pistoletazo de salida oficial de la temporada. Este 2025 la fecha escogida fue el pasado 10 de septiembre y permanecerá abierto diariamente durante dos meses. Con puestos fijos de setas y otros productos alimentarios, la antigua colonia textil es punto de parada obligado para cualquier excursión al Berguedà. El Ayuntamiento completará la programación de otoño con la Fiesta de la Cerveza (sábado 20 de septiembre), la Fiesta de la Seta (18 y 19 de octubre) y el Mercado de Productores de Otoño (26 de octubre).

Calendario completo de ferias de setas 2025

La primera cita festiva es la próxima semana, el 20 y 21 de septiembre, con la celebración de la 33ª Fiesta de la Seta de Setcases (Ripollès). Además de un mercado de artesanos, los organizadores invitan a realizar una salida al bosque y contribuir a una exposición de especies. La selección y clasificación correrá a cargo de la Sociedad Catalana de Micología. Actividades infantiles, animación, música y conferencias completan el programa.

Durante tres días, del 26 al 28 de septiembre, La Pobla de Lillet (Berguedà) será el epicentro del mundo micológico con la 35ª edición de la Feria de la Seta y el Recolector. Entre las propuestas destacan los concursos de cocina y una clase magistral el sábado; y el domingo, la actuación de los Castellers de Berga y los Castellers de Caldes de Montbui, un vermut musical con Núria Grima y una comida popular, además del habitual concurso de recolectores.

Los días 4 y 5 de octubre tendrán lugar dos eventos imprescindibles: el Berga Bolet, un gran mercado micológico en las calles de la capital del Berguedà, junto con el concurso de tapas con setas; y al día siguiente, la fiesta y el concurso más populares, organizados por la Peña Setera de Berga en el Pla de Puigventós, en Castellar del Riu.

Solsona reivindica su condición de capital setera cada tercer fin de semana de octubre (este año, días 18 y 19) con la feria SolsoTerra, la Feria de la Tierra del Solsonès. La plaza Mayor será el epicentro con puestos de setas y artesanos que llenarán las calles del entorno, mientras que en la plaza de las Moreras tendrá lugar el Solsbirra Fest, el festival de la cerveza artesana de Solsona.

La agenda micológica en la Cataluña central la cerrará la Feria de la Llenega de Cardona, el domingo 26 de octubre. El espacio gastronómico, con degustación de platos cocinados con setas y cata de vinos, quedará redondeado por los puestos de artesanía y del comercio local que se instalarán en el centro histórico.

¿Cómo afecta el cambio climático a la producción de setas?

Los expertos del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña llevan años estudiando cómo el cambio climático está modificando los patrones de fructificación de las setas. La irregularidad de las lluvias y el aumento de las temperaturas medias han provocado que las temporadas sean cada vez más impredecibles y se hayan desplazado en el calendario.

Sin embargo, cuando se dan las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, como parece ocurrir este 2025, las fructificaciones pueden ser extraordinarias. Los micólogos advierten que la preservación de los bosques y una recolección sostenible son fundamentales para garantizar que este recurso natural siga siendo parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico en el futuro.

Listado completo de ferias y fiestas de la seta en Cataluña 2025

Para los amantes de la micología, este es el calendario completo de eventos dedicados a las setas en Cataluña durante el otoño de 2025:

- Mercado de la Seta de Cal Rosal, Olvan: Desde el 10 de septiembre hasta mediados de noviembre

- Feria de la Seta de Setcases: 20 y 21 de septiembre

- Feria de la Seta y del Recolector de La Pobla de Lillet: 26, 27 y 28 septiembre

- Berga Bolet: 4 de octubre

- Concurso Setero de la Peña Setera de Berga en el Pla de Puigventós: 5 de octubre

- Fiesta de la Seta de Ribes de Freser: 11 y 12 de octubre

- Feria de la Seta de Llagostera: 12 de octubre

- Fiesta de la Seta de Seva: 12 de octubre

- Feria SolsoTerra de Solsona: 18 y 19 de octubre

- Fiesta de la Seta de Guardiola de Berguedà: 18 y 19 de octubre

- Feria de la Seta de Cantonigròs: 18 y 19 de octubre

- Fiesta de la Seta de Calella: 18 de octubre

- Feria de la Seta de Albanyà: 19 de octubre

- Feria de la Llenega de Cardona: 26 de octubre

- Feria y Fiesta de Montaña. Feria del Níscalo y Encuentro de Escalada de Coll de Nargó: 25 y 26 de octubre

- Feria de la Seta Boletus de Isona: 24, 25 y 26 de octubre

- Feria de la Seta y la Naturaleza de Vilassar de Dalt: 26 de octubre

- Feria de Otoño y Fiesta del Flabiol de Arbúcies: 8 y 9 de noviembre