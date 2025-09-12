El papa recibe en audiencia al obispo de Lleida en el Vaticano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El papa León XVI recibió ayer en el Vaticano a los 192 obispos que fueron ordenados en el último año, entre ellos el de Lleida, Daniel Palau, y que están participando en los cursos de formación promovidos por el dicasterio. La audiencia tuvo lugar en el aula del Sínodo, donde el papa, que habló en inglés e italiano, bromeó sobre su voz antes de cantar el Veni Creator y también reflexionó sobre la sensación de sorpresa que todavía siente aunque hayan pasado 4 meses de su elección. Sus palabras giraron en torno a la identidad de la figura del obispo. “El obispo ha sido un sirviente. El obispo ha sido llamado a servir a la fe del pueblo”, señaló León XVI, según el medio oficial Vatican News. Recordando a su predecesor, el papa Francisco, subrayó que “la única autoridad que hemos tenido ha sido el servicio”.