Un bar del Palau d'Anglesola repite suerte y reparte parte de un premio de la Grossa de la Diada

El bar y tienda gourmet S'Abril del Palau d'Anglesola ha vendido 7 billetes del 13024 de la Grossa de la Diada, el número anterior al primer premio del sorteo celebrado el pasado 11 de septiembre. En total, este establecimiento ha repartido 14.000 euros, 2.000 para cada billete.

Se da la circunstancia de que este espacio gastronómico ya fue agraciado en 2018 con un premio de la Grossa. En aquella ocasión fue el primer premio del sorteo de Sant Jordi, con 1,9 millones de euros para el 46023. Fueron diecinueve los afortunados, la mayoría de ellos vecinos del municipio.