Elegida la mejor sidra del mundo: "cada botella lleva el orgullo de pertenecer al pueblo en el que siempre hemos vivido"

La sidra natural Somarroza de Piélagos ha conseguido el galardón a la mejor del mundo en los World Cider Awards 2025, celebrados recientemente en Gran Bretaña. Este reconocimiento internacional sitúa a esta producción cántabra en lo más alto del panorama sidrero mundial, consolidando su trayectoria de excelencia.

El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha destacado que este premio representa "tanto la calidad como la innovación producidas en Piélagos para el mundo entero". Las declaraciones se produjeron tras una reunión con Jesús Gómez Solórzano, fundador de la empresa familiar creada en 2010, y su hija Lucía Gómez Prieto, responsable de Marketing y Contabilidad, según ha informado este miércoles el consistorio.

Actualmente, el lagar elabora 11 variedades diferentes de sidra y un vinagre ecológico de manzana. Entre sus productos más destacados se encuentran la espumosa Rubí de Somarroza elaborada con manzanas de carne roja, el Biter Bio ecológico, la gama La Sidruca en formato botellín y la sidra de nueva expresión Capricho de Somarroza, referencias que acumulan ya más de 60 galardones internacionales.

"Cada botella lleva consigo no solo el trabajo y la ilusión de la familia, sino también el orgullo de pertenecer a un municipio en el que siempre hemos vivido y que hemos elegido para crecer y permanecer, en el que tenemos a escasos metros del río Pas las plantaciones ecológicas de la sidra más premiada del mundo", ha explicado Lucía Gómez Prieto.

La apuesta por el producto local

El regidor municipal ha subrayado la relevancia de productores como Sidra Somarroza, que une a dos generaciones familiares, ha incorporado trabajadores del municipio y, además de cultivar sus propias manzanas, las adquiere a otros agricultores de la zona, fomentando así la economía local.

"Este no sólo es un buen ejemplo que seguir o un espejo en el que mirarnos sino el camino que debemos recorrer para avanzar, de una vez por todas, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha manifestado Caramés, quien ha defendido la importancia de potenciar los productos de kilómetro cero para contribuir a la sostenibilidad medioambiental, generar empleo y dinamizar la economía local, reforzando el lema de que "Piélagos es grande por naturaleza".