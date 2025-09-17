La identidad catalana viaja a EEUU

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La ciudad norteamericana de Saint Paul, capital del estado de Minnesota, se convierte esta semana en un pequeño epicentro de la cultura, la música y la gastronomía catalanas gracias a la iniciativa Flavors of Catalonia, impulsada por el ciclo Perifèria Cultural. El espacio Dual Citizen Brewery, una cervecería de la localidad estadounidense, acogerá dos jornadas (este domingo y el próximo lunes) en las que el público podrá participar en catas y maridajes guiados, así como talleres interactivos. Entre ambos días, está prevista la asistencia de unas 400 personas, que degustarán productos como el pan con tomate, embutidos, aceites de Denominación de Origen Protegida (DOP), vino, arroces y crema catalana. Además, las comidas se combinarán con productos locales de Minnesota que rematarán en equipo cocineros tanto catalanes como americanos.

Al frente de los fogones estará Sergi de Meià, presidente de la Fundació Coma de Meià y chef del Perifèria Cultural. “Traer Lleida y Catalunya al mundo es una responsabilidad y una ilusión, es una de las tierras más maravillosas que existen y, sin embargo, no es muy conocida”, explicó ayer el chef catalán durante la presentación de la iniciativa en el Institut d’Estudis Ilerdencs. El chef compartirá cocina con Sean Sherman (de los restaurantes Indigenous Food Lab y Owamni), Karyn Tomlinson (de Myriel) y Ben Rients (de Lynette). “La cocina catalana es más que recetas: es memoria, tierra e identidad. Traerla a Minnesota significa crear un espacio de encuentro entre culturas, donde la comida y la música se convierten en un lenguaje universal de hospitalidad y celebración”, aseguró.

En cuanto a la programación musical, están previstos los conciertos del cantautor de Solsona Roger Mas y la banda de rumba catalana Sabor de Gràcia, así como la actuación de la leridana Meritxell Gené, que estrenará un espectáculo junto al valenciano Borja Penalba. Mas, quien ha actuado en Nueva York y Miami a lo largo de su trayectoria, señaló que “desde mi experiencia, los estadounidenses suelen estar abiertos a recibir lo de fuera, pese al momento político en el que vivimos. Cuando actuamos por el mundo, el público recibe nuestra música con curiosidad e interés”.

Nuevas vías para exportar producto catalán pese a los aranceles

“Queremos reivindicar los ingredientes catalanes en un territorio como Estados Unidos, donde la importación italiana y griega tienen mucha influencia”, afirmó el chef Sergi de Meià. “Y más en este momento tan complicado para los productores catalanes, e incluso europeos, por culpa de los aranceles”, apuntó. A través de Flavors of Catalonia –que coincide con la celebración de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025–, el ciclo Perifèria Cultural se posiciona como una herramienta de defensa cultural y comercial a través de la “búsqueda de nuevas vías para exportar los productos catalanes, caracterizados por su alta calidad, a Estados Unidos”, asegura la organización del certamen. De esta manera, las jornadas no solo “celebrarán nuestras tradiciones culturales, sino que también actuarán como una plataforma para superar las barreras arancelarias e impulsar la internacionalización de la marca Catalunya”, apunta.