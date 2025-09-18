Gastronomía y música en la primera “Milla del Vermut”

La calle Sant Martí de Lleida acogerá el sábado la primera edición de la “Milla del Vermut”, en la que participarán 16 locales y restaurantes en el marco del Obert del Centre Històric. Se trata de un acto de dinamización gastrónomica y lúdica, impulsada por Lleida Turisme, que se hará a partir de las 11.30 horas y hasta las 17.horas, en todo el eje de la calle Sant Martí, una milla que va desde Prat de la Riba hasta el Mercat del Pla. Además, se han previsto tres escenarios en los que se harán conciertos simultáneos de garrotín: a las 12.00 horas Colors de Rumba en el escenario Església Orfeó/Sant Martí; a las 12.30 Los Carrinclons, en el de Font dels Tritons/Sant Martí, y a las 13.00 horas La Violeta, en el de Prat de la Riba/Sant Martí.

En la presentación que se hizo ayer, la concejala de Promoción de la Ciudad y la Cultura, Pilar Bosch, señaló que “toda la gastronomía de esta zona saldrá a la calle a la hora del vermut”, a la vez que destacó que esta iniciativa reivindica la ciudad, y especialmente este barrio, como “espacio de convivencia, memoria, creación colectiva y, evidentemente, de ocio”. Por su parte, el concejal de Participación, Roberto Pino, aseguró que el Obert del Centre Històric “es mucho más que un festival de cultura y de gastronomía, también es una oportunidad para dar visibilidad a todo el tejido asociativo, comercial y de restauración del barrio, y fortalecer la partipación activa de todas las entidades”.

Los responsables de establecimientos participantes en la iniciativa mostraron su satisfacción y explicaron la oferta gastronómica que preparan para la ocasión. Al respecto, Ramon Tudela, chef de la arrocería No Rules, explicó que han diseñado media docena de tapas y que pondrán mesas y barras en la calle. También contarán con actuaciones musicales. “Es una oportunidad para promocionar el vermut”, destacó. En la misma línea, Sandra, del grupo Macao, señaló que han preparado diferentes cócteles en función del establecimiento y otras propuestas. Tampoco faltará la “buena música y el buen rollo” en el 4llaunes, como aseguró una de sus responsables, Montse. Todos ellos animaron a la ciudadanía a disfrutar de la iniciativa y desearon que “todos se lo pasen muy bien en esta fiesta”, como dijo Josep Maria, de Traganits Music Club. A partir de las 17.00 horas, la calle Sant Martí seguirá el programa de actividades del Obert.