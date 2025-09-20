Todo listo para la 2ª edición de ‘Barri a barri’ en Lleida

El ciclo de conferencias se presentó ayer en la sede de la Associació Contra el Càncer a Lleida. - ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER A LLEIDA

La Associació Contra el Càncer a Lleida presentó ayer en su sede la segunda edición del ciclo de conferencias Barri a barri, una iniciativa destinada a acercar información esencial sobre la prevención y el cuidado de la salud de la ciudadanía en un formato cercano y accesible. En esta ocasión, las temáticas abordarán cuestiones como la alimentación saludable, la gestión emocional, la prevención solar, así como otros hábitos como la actividad física y la importancia de evitar el tabaco y el alcohol. Desde la entidad, reivindican el peso de la prevención y aseguran que se trata de “un proyecto comunitario que une vecindario, profesionales e instituciones para hacer de la salud una responsabilidad compartida”.

El año pasado, hasta siete barrios de la capital del Segrià acogieron las diferentes charlas.