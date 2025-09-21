SEGRE

El ‘techno’ regresa a la Seu Vella

Una nueva edición del tardeo Algoritmo agotó entradas ayer

Más de mil personas llenaron ayer la Seu Vella a ritmo de música electrónica. - JORDI ECHEVARRIA

Más de mil personas llenaron ayer la Seu Vella a ritmo de música electrónica. - JORDI ECHEVARRIA

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

El tardeo Algoritmo celebró ayer una nueva edición en la Seu Vella de Lleida, inaugurando otra temporada de festivales de música electrónica y consolidándose como uno de los eventos de este tipo más populares de la ciudad. Vendió un total de 1.200 entradas, agotando las localidades una vez más desde que empezaron en la ciudad en mayo de 2023. En el cartel de artistas que actuaron ayer estaban el DJ internacional Carlos Willengton, el dueto Phun y el residente de Algoritmo, SRXMAS. La música hizo vibrar a los asistentes durante toda la tarde, desde las 17.00 horas hasta bien entrada la noche, y tuvo lugar en el recinto exterior del conjunto monumental.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking