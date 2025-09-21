El ‘techno’ regresa a la Seu Vella

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El tardeo Algoritmo celebró ayer una nueva edición en la Seu Vella de Lleida, inaugurando otra temporada de festivales de música electrónica y consolidándose como uno de los eventos de este tipo más populares de la ciudad. Vendió un total de 1.200 entradas, agotando las localidades una vez más desde que empezaron en la ciudad en mayo de 2023. En el cartel de artistas que actuaron ayer estaban el DJ internacional Carlos Willengton, el dueto Phun y el residente de Algoritmo, SRXMAS. La música hizo vibrar a los asistentes durante toda la tarde, desde las 17.00 horas hasta bien entrada la noche, y tuvo lugar en el recinto exterior del conjunto monumental.