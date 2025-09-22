Éxito de la Pedalada Popular de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Unas 800 personas participaron ayer por la mañana pese a lluvia en una nueva edición de la Pedalada Popular de Lleida, el acto más multitudinario de los que se incluyen dentro de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025. Este año, la Rambla Ferran fue el punto central, con diferentes actividades y la salida de la ruta a las 11.00 horas. Los participantes completaron un recorrido circular de nueve kilómetros, que pasó por Camí de Picos del barrio de Cappont, llegando hasta La Bordeta y regresando por las avenidas Miquel Batllori, Estudi General y Madrid hasta la llegada a Rambla Ferran. Había ciclistas de todas las edade, entre ellas muchas familias, que pedalearon por zonas que habitualmente están ocupados por los vehículos a motor.

La Guardia Urbana, con la colaboración del voluntariado de Protección Civil, reguló el tráfico en la organización conjunta con el Club Ciclista Terraferma, que encabezaba el grupo de ciclistas para indicar correctamente la ruta. Posteriormente, hubo sorteos, talleres y otras actividades.