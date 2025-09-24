Lleida, en el podio de las capitales con el IBI más alto del Estadol, por encima de Madrid y Barcelona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida es la tercera capital del Estado con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más elevado, de una media de 138,26 euros anuales (un 52% más que la media), según el comparador kelisto.es. La capital del Segrià supera otras grandes ciudades del Estado como Barcelona y Madrid y sólo se sitúa detrás de Soria, que lidera el ranking con un IBI medio de 176,26 euros, y de Tarragona, con una media de 164,11 euros.

Lleida también se encuentra entre las ciudades donde la factura del gas cuesta más (816,91 euros anuales por término medio), según señala el mismo comparador, junto con otras ciudades como Huesca, Madrid, Pamplona, Toledo, Teruel o Zaragoza.