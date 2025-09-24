La Paeria sancionará la prostitución en la calle y decir cosas vejatorias a las mujeres

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Tenemos que asegurar que en el espacio público se garanticen y respeten los derechos humanos y la dignidad de las mujeres”, señaló ayer a Verònica Martínez, comisionada del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, para las políticas feministas. El equipo de gobierno de la Concejalía trabaja en una modificación de la normativa que cambiará la normas sobre el ejercicio de la prostitución a la ciudad y sobre el respeto a las figuras femeninas en las calles.

La concejala de Políticas feministas, Carme Valls, explicó que el equipo de gobierno tiene la intención de que este nuevo marco normativo se incluya en la nueva ordenanza que regulará el uso del espacio público. “No es sencillo”, asumió el edil, que anotó que el texto legal irá en la línea del pacto sobre civismo y que regulará “lo que se puede hacer y el que no en la calle”.

Martínez, por su parte, anotó que el marco normativo proscribirá las expresiones vejatorias o burdas de contenido sexual dirigidas a las mujeres. “Eso no son galanterías. Eso es asediar”, señaló. Se trataría, añadió, de prohibir o perseguir “todas aquellas conductas que denigren la dignidad de la mujer y de su cuerpo”, anotó la comisionada. El objetivo central sería el de garantizar “el con respecto a la dignidad de la mujer en el espacio público” de la ciudad de Lleida, añadió.

Ambos, Valls y Martínez, participaron ayer en la jornada sobre Prostitución y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, organizada por el ayuntamiento de Lleida por segundo año consecutivo con motivo del día internacional contra el tráfico y la explotación sexual y que se desarrolló en la Llotja. “La prostitución es una vulneración de los derechos de las mujeres, y a quien hay que perseguir es quien hace uso, el putero”, indicó Valls.