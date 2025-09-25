Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a dos hombres de 22 y 23 años y a un menor de edad en Cervera por, presuntamente, haber robado una decena perfumes valorados en 600 euros.

Hacia la 1 del mediodía del lunes una patrulla de Mossos vio a los tres jóvenes cargando una bolsa sospechosa por la avenida Mil·lenari. Los agentes ya habían recibido el aviso que unos jóvenes que venían de Lleida estaban en la ciudad intentando robar estos productos estéticos.

Cuando los pararon, encontraron que en la bolsa había 16 perfumes, 2 de ellos con la alarma todavía enganchada. Los Mossos detuvieron a los tres jóvenes. Ahora, el menor de edad está en libertad después de declarar y los dos otros detenidos están a disposición del Juzgado de Cervera.