Conducir con esta luz encendida podría costarte caro: hasta 200 € de multa

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda la importancia de evitar cualquier distracción al volante, incluso aquellas relacionadas con el uso de la iluminación interior del vehículo. Aunque muchos conductores lo desconocen, circular con la luz de cortesía encendida puede conllevar sanciones de hasta 200 euros.

El motivo es claro: esta iluminación, pensada para usarse únicamente cuando el coche está detenido, puede deslumbrar al conductor o confundir al resto de usuarios de la vía, aumentando el riesgo de accidente.

La normativa no prohíbe de forma explícita esta práctica, pero los agentes de tráfico tienen la potestad de multar si consideran que supone un peligro real. Por ello, se recomienda encender la luz interior solo en situaciones puntuales y con el vehículo parado, reforzando así la seguridad en carretera.