Alerta por falsos mensajes de Salud que piden datos para vacunarse de la gripe y la covid o renovar la tarjeta

El Departamento de Salud ha emitido una alerta este jueves sobre mensajes fraudulentos que pretenden obtener datos personales de los ciudadanos. Según ha comunicado el organismo a través de la red social X, se han detectado intentos de suplantación del Ministerio de Sanidad mediante llamadas y SMS que solicitan información personal con la excusa de gestionar la vacunación contra la gripe y la COVID-19 o renovar tarjetas sanitarias.

"Si recibes una llamada o un sms, supuestamente del Ministerio de Sanidad, pidiéndote datos para vacunarte de la gripe y el covid o para renovarte la tarjeta sanitaria, no proporciones ningún dato personal", ha advertido al Departamento. Las autoridades sanitarias han confirmado que se trata de acciones perpetradas por ciberdelincuentes organizados que han lanzado una campaña masiva de envío de mensajes con el objetivo de utilizar fraudulentamente la información obtenida.

Como protegerse ante los intentos de fraude

Fuentes del Departamento de Salud han explicado que han tenido constancia de estos ciberataques después de que varios ciudadanos reportaran haber recibido estos mensajes sospechosos. Las autoridades recuerdan que la administración sanitaria nunca solicita datos personales a través de estos canales para gestiones relacionadas con la vacunación o renovación de tarjetas sanitarias, y recomiendan ignorar y denunciar cualquier comunicación de este tipo.

Este tipo de estafas, conocidas como "phishing", se han intensificado en los últimos años aprovechando contextos sanitarios para ganar credibilidad. El Departamento ha anunciado que colabora con los cuerpos de seguridad para identificar a los responsables de esta campaña fraudulenta y evitar que más ciudadanos puedan ser víctimas de este tipo de ciberdelitos durante la campaña de vacunación de 2025.