Dos referencias de Lagravera triunfan en ‘La Guia de Vins’

Lagravera Vi Clar Natural 2024 y Lagravera Solera Dolç fueron reconocidos como los mejores vinos de Catalunya en las categorías clarete y dulce, respectivamente, por La Guia de Vins de Catalunya en la gala celebrada el lunes en Barcelona. Pilar Salillas, directora general y enóloga de la bodega de Alfarràs, aseguró que “este premio es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de todo el equipo que cuida de un privilegiado parque de viñedos repartido por diversas parcelas de la Serra Llarga, en Algerri, Ivars de Noguera y Castelló de Farfanya. Un patrimonio vitivinícola con cepas plantadas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI”.

Lagravera cultiva un total de 35 tipos de uva y ha recuperado variedades locales y experimentado con la adaptación climática. Su actividad se desarrolla, entre otras, en la parcela El Vinyet, la viña más antigua de Catalunya (1889), donde Lagravera preserva un legado histórico y genético.