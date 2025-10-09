La EAM Leandre Cristòfol expone las mejores obras del ‘Àgora Còmic’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida acoge desde ayer la exposición con los trabajos llevados a cabo por alumnos en el proyecto Àgora Còmic, una iniciativa impulsada por el Institut d’Estudis Ilerdencs en colaboración con el Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, en la que participan la Ondara-Escola d’Art i Superior de Disseny de Tàrrega, el Institut Màrius Torres de Lleida y el Col·legi Episcopal de Lleida.