Illa destaca la importancia de proyectos como Torreblanca, los Canals d'Urgell y la estación de Lleida

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa ha asegurado esta mañana en Cervera su compromiso con proyectos como la modernización de los Canals d'Urgell, el polígono logístico de Torreblanca y la estación intermodal de Lleida.

En el marco de la conferencia Catalunya Lidera, celebrada en la capital de la Segarra, Illa afirma que Lleida "juega un papel clave" en innovación, despliegue de infraestructuras e igualdad de oportunidades.

En referencia a los Canals d'Urgell, el presidente ratifica que se llevará a cabo "el proyecto de modernización de mayor envergadura que se ha hecho nunca en Catalunya", que cuenta con una inversión de 1.000 millones de euros y 70.000 hectáreas de regadío. Así pues, ha afirmado que la zona será "referente en gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos". También ha apuntado la creación de la nueva Oficina de Suport a la Modernització dels Canals d'Urgell, que colaborará de forma financiera, técnica y legal con los regantes, y se ubicará en la Casa Canal de Mollerussa.

Por otra parte, Salvador Illa ha asegurado que el Polígono Logístico de Torreblanca "es el espacio de desarrollo industrial mayor que tiene hoy Catalunya" y su importancia como una "pieza fundamental, junto con la futura estación intermodal de Lleida". Cabe decir que el presidente ha remarcado que con la estación "multiplicaremos la potencia económica de Lleida y sus oportunidades para las empresas".

Durante su intervención, el jefe del ejecutivo ha corroborado su prioridad: "tener unos buenos presupuestos el más bien posible", y ha pedido al resto de partidos "responsabilidad con Catalunya y los proyectos que necesitan Lleida, Girona, Tarragona y Barcelona," a la vez que ha dicho que "todos tenemos que contribuir y asumir responsabilidades".