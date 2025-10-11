Iniciativa contra la soledad no deseada entre los mayores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la UdL acogió ayer la presentación de la campaña La trucada de la soledat del programa Sempre Acompanyats, de la Fundació “la Caixa”, en el que colabora Creu Roja Lleida y la Paeria. El objetivo de la iniciativa es tomar conciencia y prevenir la soledad no deseada de la gente mayor. Precisamente, el acto se enmarcó en la celebración del Día Mundial de las Personas Mayores, celebrado el pasado 1 de octubre.

Más de 200 personas mayores en situación de soledad en Lleida han sido atendidas de manera personalizada por el programa Sempre Acompanyats de la Fundació “la Caixa” este 2025, que se lleva a cabo en los barrios de Balàfia, Escorxador, Pardinyes y Secà de Sant Pere de la mano de la Paeria y Creu Roja. En Tàrrega, han pasado por el programa 130 personas, también en colaboración con el ayuntamiento y Creu Roja. Según el último estudio en este ámbito, más del 80% de los participantes perciben un aumento de la confianza en sí mismos, comprenden mejor sus emociones y conectan más con su entorno.