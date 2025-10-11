Las personas con TDAH son más creativas, según un novedoso estudio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un novedoso estudio de Centro Médico Universitario Radboud, en los Países Bajos, demuestra que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) puede estar asociado a más creatividad. Además, propone que se relaciona con la divagación mental.

El investigador principal, Han Fang, comenta que las investigaciones previas ya apuntaban al dejar vegar la mente como un posible factor vinculante entre el TDAH y la creatividad, pero ningún estudio lo había estudiado directamente.

El equipo realizó dos investigacions con dos grupos distintos de pacientes con TDAH y dos controles "sanos", uno europeo y el otro del Reino Unido. En total, participaron 750 personas.

Los investigadores examinaron las correlaciones entre las características del TDAH, la creatividad y las deficiencias funcionales, así como el papel de la divagación mental en dichas relaciones. Ambos grupos de pacientes mostraron características clásicas del TDAH, como falta de atención, impulsividad y tendencia a distraer la mente. Ambos estudios demostraron que un mayor número de síntomas de TDAH se correlacionaba con una mayor divagación mental.

La divagación mental

La divagación mental se define como desviar la atención de la tarea en cuestión hacia pensamientos generados internamente. Todos estamos sujetos a cierto grado de divagación mental, pero esto se observa con mayor frecuencia en personas con TDAH.

Han Fang agrega: "Investigadores anteriores han podido distinguir dos tipos diferentes de divagación mental. Puede ser una pérdida de concentración, donde la mente puede divagar de un tema a otro. Esto se conoce como divagación mental espontánea. Otro tipo es la divagación mental deliberada, donde las personas se dan la libertad de desviarse del tema, donde permiten que sus pensamientos tomen un rumbo diferente. Los psiquiatras han desarrollado métodos para medir el grado de propensión de las personas a estas diferentes tendencias".

Cómo se relaciona con la creatividad

Los investigadores también midieron la creatividad en ambos grupos (existen métodos estándar para medirla, por ejemplo, pidiendo a las personas que encontraran un uso creativo para un objeto cotidiano). Posteriormente, analizaron cómo se asociaba la creatividad con los diferentes tipos de divagación mental.

"Descubrimos que las personas con más rasgos de TDAH, como falta de atención, hiperactividad o impulsividad, obtuvieron mejores resultados creativos en ambos estudios. Esto respalda investigaciones previas. Además, descubrimos que la divagación mental, en particular la divagación mental deliberada, donde las personas permiten que sus pensamientos divaguen a propósito, se asoció con una mayor creatividad en personas con TDAH. Esto sugiere que la divagación mental podría ser un factor subyacente que conecta el TDAH con la creatividad", según Han Fang.

Las implicaciones pràcticas

El estudio puede tener cambiar la psicoeducación y el tratamiento. En el ámbito de la psicoeducación, los programas o cursos especialmente diseñados que enseñan a las personas a utilizar sus ideas espontáneas, por ejemplo, transformándolas en productos creativos, podrían ayudar a las personas con TDAH a aprovechar los beneficios de la divagación mental.

En el ámbito del tratamiento, las intervenciones basadas en la atención plena adaptadas al TDAH que buscan disminuir la divagación mental espontánea o transformarla en formas más deliberadas pueden reducir las deficiencias funcionales y mejorar los resultados del tratamiento. Esta es la primera vez que se investiga esta relación, por lo que se necesitan más estudios que confirmen los hallazgos.