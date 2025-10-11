Protecció Civil pide evitar desplazamientos en el Montsià y en el Baix Ebre por las fuertes lluvias

Imagen de archivo de las calles de Amposta durante el temporal de finales de septiembre.Jordi Marsal / ACN

Protecció Civil ha alertado hoy de un episodio de lluvias intensas al sur del país de hoy por la noche hasta mañana el domingo por la mañana. Avisa de que los chubascos pueden ser torrenciales en algunos casos, y por esta razón pide evitar los desplazamientos innecesarios en las comarcas del Montsià, la Terra Alta y el Baix Ebre.

Apuntan que en caso de tener que viajar, previamente se consulten las previsiones meteorológicas y el estado de las carreteras. También se recomienda evitar atravesar ríos y rieras en previsión de crecidas repentinas.

El temporal perderá bastante mañana por la mañana, y está previsto que las lluvias pierdan fuerza y se desplacen al norte hasta el Maresme.

Cristina Vicente, ninguna de operaciones de Protecció Civil, ha descartado con la actual situación enviar alertas a los móviles.