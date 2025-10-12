Concentración en los Jutjats de Lleida en rechazo a la sentencia del acusado para violar a su hija

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una veintena de personas se han concentrado este domingo por la mañana delante de las puertas de los Jutjats de Lleida. Les organizadoras, Dones Lleida, denuncian la decisión judicial de dejar en libertad provisional al hombre acusado de violar a su hija en la calle delante de otro hijo de 8 años, ahora hace una semana.

La asociación denuncia una "justicia patriarcal que perpetúa una cultura de impunidad y que no protege a las víctimas", en declaraciones de Elena Farré, una de las miembros. También acusa la justicia de "directamente responsable" de la decisión.

El hombre se encuentra en libertad con cargos después de que la sentencia para romper la orden de alejamiento, que corresponde a 4 meses de prisión, quedara suspendida con la condición de que el acusado no volviera a delinquir durante dos años. La jueza valoró que el hombre no tiene antecedentes por rotura de condena, aunque la Fiscalía se opuso "expresamente" a esta decisión de suspensión.

Ferre también ha proclamado que "una justicia que no protege a las mujeres por igual no es justicia, es un poder arbitrario disfrazado de legalidad", y ha manifestado que no se quedarán "de brazos doblados" ante "sentencias indignas, condenas insuficientes u órdenes de alejamiento que no funcionan".

Aparte de la acción de este domingo por la mañana, martes próximo día 14 la asociación Feministes de Catalunya ha convocado una concentración en la plaza Sant Joan de Lleida a las 19:45 horas, bajo el lema 'Prou violència i impunitat'.

La sentencia

Ahora se está a la espera de que la Audiencia de Lleida resuelva los recursos de Fiscalia. El ministerio público ha recurrido en apelación la decisión del juzgado de dejar en libertad al hombre y ha solicitado su ingreso provisional en la prisión comunicada y sin fianza. Asimismo, también ha recurrido la suspensión de la pena de 4 meses de prisión por rotura de condena. Para estos casos, Fiscalia alega que hay riesgo de huida del hombre, de reiteración delictiva y de un posible acceso a la chica para que cambie su declaración sobre los hechos.

Por otra parte, Fiscalia también ha presentado un tercer recurso de apelación para que la Audiencia revise la decisión del juzgado de denegar la entrada en la prisión del investigado, después de que su mujer denunciara ante los Mossos d'Esquadra que había sido víctima de presuntos maltratos por parte del hombre.

¿Qué pasó?

Los hechos pasaron la madrugada del pasado sábado, ahora hace una semana, al exterior de la Llotja de Lleida. Una patrulla de la Guardia Urbana vio que había un hombre manteniendo relaciones sexuales con una mujer y cuando los identificaron vieron que eran padre e hija. La joven también explicó en los agentes que su padre lo estaba forzando y, según el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la chica también declaró que su progenitor ya había abusado de ella en otras ocasiones. En el lugar de los hechos también había un niño de 8 años, hijo del detenido y hermano de la víctima.

Después de pasar a disposición judicial este lunes, el juzgado de violencia sobre la mujer dejó al hombre en libertad con cargos con la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros. Ninguna de las partes, ni Fiscalía, ni acusación particular, pidió a la jueza el ingreso en la prisión del hombre por el supuesto delito de violación. Fuentes del ministerio público han detallado a la ACN que en aquel primer momento no se apreció que hubiera riesgo de huida porque el investigado tiene trabajo en el país y se consideraba que el orden de alejamiento reducía el riesgo de reiteración delictiva.

Sin embargo, el individuo rompió el orden de alejamiento al día siguiente de su puesta en libertad por haber ido a la casa donde había la joven. Así, los agentes volvieron a detener al presunto agresor y después de un juicio rápido, se dictó la sentencia de 4 meses de prisión, que quedó suspendida. En todo eso, la mujer del investigado lo denunció este martes ante los Mossos d'Esquadra por presuntos maltratos.

Medidas cautelares

íSegún informó el miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), continúan vigentes las medidas cautelares de alejamiento a una distancia mínima de 200 metros y la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía por la causa abierta por un delito contra la libertad sexual. De esta manera, en caso de que el hombre vuelva a romper esta medida cautelar la jueza puede ordenar su ingreso inmediato en la prisión.