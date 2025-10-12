El Jovent Republicà despliega una estelada gigante en la Seu Vella en rechazo a la celebración del 12-O

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Jovent Republicà (JR) de Ponent ha desplegado este domingo por la mañana una estelada gigante en la fachada de la Seu Vella de Lleida en rechazo a la celebración del 12 de octubre. La acción ha contado con una veintena de miembros de la organización y es el 20.º año consecutivo que se coordina con la voluntad "de acabar con la opresión que ejerce el Estado español sobre el pueblo catalán", según un comunicado de la entidad.

La organización afirma que rehúsa la celebración "de un genocidio que comportó más de 90 millones de muertes de los pueblos precolombinos en manos de las tropas españolas". La portavoz regional de Ponent de JR, Clàudia Lara, también destaca el rechazo "a todo lo que significa España" y que la entidad tiene claro su objetivo: "luchar por la independencia de los Países Catalanes".

Fotografía de los asistentes en la desplegada de la estelada.JOVENT REPUBLICÀ PONENT

Este año, en motivo del 20.º aniversario, también se ha celebrado la primera edición de la Llangonissada contra la Hispanitat en el Convent de Santa Clara de Lleida, que ha reunido una cuarentena de personas. Se ha programado un acto con la intervención del vicesecretario general de Estrategia de Esquerra Republicana, Joan Plana; el portavoz nacional del Jovent Republicà, Marc Martínez; y la portavoz regional de Ponent del JR, Clàudia Lara. Posteriormente, se ha celebrado una comida popular.