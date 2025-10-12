Protección Civil envía una nueva alerta avisando de lluvias torrenciales desde Alcanar hasta Salou

Publicado por redacció / acn Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado una nueva alerta a los teléfonos móviles este domingo por la noche avisando la población de fuertes precipitaciones en el litoral y prelitoral desde Alcanar (Montsià) hasta Salou (Tarragonès). Como ya ha hecho por la tarde con una alerta limitada a la comarca del Montsià, la Generalitat ha pedido evitar la movilidad y que nadie se acerque a ríos, rieras y barrancos. En caso de una urgencia, se recomienda llamar al teléfono 112.

Las lluvias torrenciales que han caído esta tarde y noche en el sur del país han provocado inundaciones considerables en núcleos de población como Santa Bàrbara, Godall y la Ràpita y ha obligado a cortar la autopista AP-7 entre Freginals y Ulldecona –se desvía el tráfico en l'Aldea y en Ulldecona- y las carreteras N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la T-311 entre Ulldecona y Santa Bàrbara y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia.

Se ha interrumpido el servicio de la línea R16 de Rodalies de Cataluña por inundación de las vías en Ulldecona. De hecho, Renfe ha informado de que son 17 los trenes y más de 3.000 a los viajeros afectados por la incidencia entre Ulldecona y l'Aldea. El operador ferroviario permite cambiar o anular los billetes de los afectados sin ningún coste.

A consecuencia de la gravedad de la situación en el Montsià, la reunión del comité técnico en el Departamento de Interior ha sido encabezada telemáticamente por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y presencialmente por la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

En declaraciones a la prensa este domingo por la noche, la jefa de operaciones de Protección Civil, Cristina Vicente, ha hecho un llamamiento a subir a pisos superiores. Ha subrayado que "la situación en la comarca del Montsià es complicada" y por eso también ha pedido a todas las personas afectadas que no salgan a la calle.

El inspector de Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha informado de que han recibido varias alertas por conductores atrapados en coches en la AP-7, aunque no constan desaparecidos, heridos o arrastrados. También se está desplazando la Cruz Roja en Tortosa para avituallar posible gente acogida. Hasta las 19.30 horas los Bomberos han recibido 126 avisos, sobre todo de personas atrapadas en bajos y en vehículos.

También ha explicado que se ha reforzado el dispositivo con 12 dotaciones de toda Cataluña, dos mandos de nivel II, dos mandos de nivel III, además de los GRAE subacuáticos y de rescate en la montaña. Con respecto a las personas atrapadas en vehículos, especialmente en la AP-7, desde Bombers señalan que en estos momentos no tienen ninguna incidencia documentada de personas heridas o arrastradas.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido al menos 630 llamadas vinculadas con el episodio de aguaceros, 543 de las cuales procedentes del Montsià.