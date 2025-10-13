Reabierta la AP-7 en Tarragona pero quedan carreteras cortadas por las fuertes lluvias

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La AP-7 ha quedado reabierta entre Ulldecona y Freginals en sentido sur sobre la una y media de la madrugada, mientras que en sentido norte se mantiene un carril cortado para limpiar la vía. Se mantienen cortadas la N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3408 entre Amposta y la Ràpita, la TV-3317 en Freginals, la T-1025 de Santa Bàrbara en Mas de Barberans y la TP-3311 de Santa Bàrbara en Galera.

Los Bombers y los Mossos han revisado durante la noche la red vial para hacer limpieza de la calzada y de agua acumulada. En algunos casos habrá que enviar maquinaria pesada por la presencia de piedras o, incluso, de algún muro hundido, según han informado desde Bombers. El Grupo de Estructuras Colapsadas está inspeccionando diferentes construcciones y vías para valorar posibles afectaciones estructurales.

Un herido grave y 17 leves por el temporal de lluvias en las Terres de l'Ebre

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 18 personas, una grave y 17 leves, a consecuencia del temporal de lluvia. El inspector de los Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha destacado que no se ha producido ninguna víctima mortal a pesar de las situaciones "peligrosas" que se han vivido. Entre las 17.30 horas del domingo y las 9 de la mañana, los Bombers han atendido 358 avisos, de los cuales 298 en la comarca del Montsià y 60 en el Baix Ebre. Hasta esta mañana han hecho 31 salvamentos, a la mayoría de personas atrapadas en los vehículos en carreteras, caminos o barrancos. Por otra parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.093 llamadas desde el inicio del episodio de lluvias, que han generado un total de 1.630 expedientes.

El episodio de lluvias no se ha acabado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertado de que el temporal de lluvias no se ha acabado y ha hecho un llamamiento a la prudencia ante la previsión de nuevos aguaceros durante la jornada. En declaraciones desde Tortosa, Illa ha explicado que los modelos de predicción meteorológica indican nuevos episodios de lluvias, que pueden ser torrenciales, a partir de media mañana y mediodía, y durante la tarde.

Además ha indicado que los modelos "no permiten predecir ni a qué lugar ni a qué hora" pero podrían extenderse al prelitoral y litoral. Por eso, ha insistido en que no se da por acabado el episodio y el Cecat se volverá a reunir tanto a las 13.00 horas como por la noche, tanto para evaluar las actuaciones hechas como para decidir si hace falta extender las medidas de prevención.