Estos coches se salvan de la ITV: nueva norma que cambia las reglas en el 2025

A partir del 2025, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vivirá un cambio destacado en España: los automóviles históricos matriculados antes de 1965, es decir, con más de sesenta años de antigüedad, dejarán de estar obligados a someterse a la revisión periódica. Aunque la inspección seguirá siendo opcional, esta modificación supone un alivio para los propietarios y un reconocimiento al valor patrimonial de estos vehículos clásicos.

La ITV es un control técnico y legal imprescindible para garantizar la seguridad y el respeto medioambiental de los vehículos en circulación. Hasta ahora, su periodicidad variaba según el tipo y la edad del vehículo, pero los ejemplares históricos disfrutarán de un tratamiento especial a partir de esta nueva normativa.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), un vehículo histórico es aquel que, por su antigüedad o interés cultural, merece protección y conservación. Para obtener esta consideración, tiene que tener al menos treinta años y mantener sus características originales sin modificaciones esenciales.

A pesar de la exención, la DGT recuerda que la responsabilidad de mantener el vehículo en buen estado sigue siendo del propietario. Se recomienda, por lo tanto, realizar revisiones voluntarias para garantizar una circulación segura y facilitar trámites como el seguro o el acceso a zonas urbanas con restricciones.

Esta medida refuerza el compromiso de la administración con la preservación del patrimonio automovilístico y da apoyo a clubs y coleccionistas que trabajan para mantener viva la historia del motor en España.