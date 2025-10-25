Cambio de hora esta madrugada: en las 3.00 serán las 2.00

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La próxima madrugada tendrá lugar el cambio de hora para entrar en el horario de invierno. Así, en las 03.00 se pasará a las 02.00, por lo cual los relojes se tendrán que retrasar una hora.

El cambio de horario llega con el debate abierto sobre su utilidad, después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmara que quiere que finalice en octubre del 2026.

El año 2018 se presentó una propuesta en la Unión Europea (UE) para suprimir este cambio estacional, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva por las discrepancias existentes.