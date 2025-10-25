Imagen de archivo de un pleno de la Paeria de Lleida. - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA.

El grupo de Esquerra Republicana impulsará una moción para reforzar la colaboración de la Paeria de Lleida con la asociación Dret a Morir Dignament.

Los republicanos se reunieron con esta entidad y analizaron las dificultades de la ciudadanía para tramitar el documento de voluntades anticipadas y la necesidad de proporcionar una información a los canales municipales.

Así, plantean un apartado específico a la web del ayuntamiento y charlas en centros cívicos y hogares de jubilados. El edil Xavier Estrada indicó que “la Paeria puede y tiene que ayudar a hacer que el derecho a decidir sea real y accesible”.