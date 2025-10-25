POLÍTICA
Esquerra Republicana insta a colaborar con Dret a Morir Dignament
Impulsará una moción al pleno de la Paeria de Lleida
El grupo de Esquerra Republicana impulsará una moción para reforzar la colaboración de la Paeria de Lleida con la asociación Dret a Morir Dignament.
Los republicanos se reunieron con esta entidad y analizaron las dificultades de la ciudadanía para tramitar el documento de voluntades anticipadas y la necesidad de proporcionar una información a los canales municipales.
Así, plantean un apartado específico a la web del ayuntamiento y charlas en centros cívicos y hogares de jubilados. El edil Xavier Estrada indicó que “la Paeria puede y tiene que ayudar a hacer que el derecho a decidir sea real y accesible”.