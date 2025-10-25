SEGRE

ENSEÑANZA

Los sindicatos gritan a la movilización para mejoras docentes

Instan a participar en la manifestación convocada para el 15 de noviembre

Iolanda Segura, portavoz de USTEC, delante de los micrófonos.

Iolanda Segura, portavoz de USTEC, delante de los micrófonos.ACN

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Los sindicatos de la mesa sectorial de Educación hicieron ayer un llamamiento a la participación en la manifestación convocado para el 15 de noviembre al no ver “ningún avance” en la negociación con el departamento.

Después de la reunión de ayer, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, denunció la “falta de voluntad política” del Gobierno por responder a las reivindicaciones laborales de los representantes de los docentes, que son un aumento de sueldo de entre un veinte y un treinta por ciento para recuperar el poder adquisitivo perdido, reducir ratios, disminuir la burocracia y mejorar la atención a la diversidad.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking