Los sindicatos gritan a la movilización para mejoras docentes

Los sindicatos de la mesa sectorial de Educación hicieron ayer un llamamiento a la participación en la manifestación convocado para el 15 de noviembre al no ver “ningún avance” en la negociación con el departamento.

Después de la reunión de ayer, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, denunció la “falta de voluntad política” del Gobierno por responder a las reivindicaciones laborales de los representantes de los docentes, que son un aumento de sueldo de entre un veinte y un treinta por ciento para recuperar el poder adquisitivo perdido, reducir ratios, disminuir la burocracia y mejorar la atención a la diversidad.