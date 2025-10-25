Víctimas de la dana claman para "no caer en el olvido" y piden justicia y reparación: "Seguimos necesitando ayuda"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Víctimas de la dana han vuelto a alzar la voz este sábado para exigir que la tragedia "no caiga en el olvido", cuando justo hace un año de los hechos. En un acto solemne celebrado en el Teatro Olympia de Valencia, han exigido "verdad, justicia y reparación" y han avisado de que todavía necesitan ayuda y acompañamiento. Centenares de afectados y miembros de asociaciones de víctimas, han llenado el recinto para recordar a los 229 ciudadanos que perdieron la vida a causa del temporal. Durante el acto, se ha proyectado una lista con los nombres de los finados y se ha homenajeado su memoria.

La Asociación Víctimes Dana ha aprovechado para hacer un llamamiento a llenar las calles de Valencia y Alicante con las movilizaciones previstas por esta tarde. En un acto muy emotivo que se ha celebrado en el icónico teatro valenciano Olympia, las víctimas han indicado que “un año después de la tragedia, las principales reivindicaciones siguen estando en torno a la verdad, la justicia y la reparación”. Han recordado que siguen necesitando ayuda” y han advertido que “sería injusto que lo que pasó el 29 de octubre del 2024 cayera en el olvido”.

Varios afectados han aprovechado la cita para explicar que todavía conviven con el dolor que causaron las riadas. En este sentido, han remarcado que el objetivo del encuentro ha sido recordar con “solemnidad” todos los que perdieron la vida a causa del temporal. “Necesitábamos un sitio donde expresar nuestras emociones con cierta intimidad, ahora que hace un año de la llegada de la lluvia”, han apuntado desde la Asociación Víctimes Dana, a una de las entidades de víctimas mayoritarias que ha tomado parte en la cita.

También se ha sumado la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. “Para todas y todos claro está que la prevención del gobierno de la Generalitat valenciana años después, volvió a fallar, cobrándose la vida de demasiados inocentes,” han manifestado las víctimas.

En este mismo sentido, los afectados han agradecido la ayuda recibida: “Era de justicia homenajear a todos los cuerpos de seguridad del Estado, como también a los millares de voluntarios que trabajaron incesantemente para la reconstrucción”, han rememorado.

Asimismo, han destacado el apoyo recibido por parte de artistas y creadores que han querido sumarse al acto de homenaje de músicos y cantantes. Además, han dado las gracias a los músicos de Último Pasillo, que han cedido a las asociaciones la canción ‘Ladrones de sobremesa’, un tema que denuncia la falta de responsabilidad política, el abandono a los afectados y la distancia entre las instituciones y la realidad de los pueblos.

La Asociación Victimes Dana han hecho un llamamiento a llenar las calles de Valencia y Alicante con las manifestaciones previstas para este sábado por la tarde: Será el momento de trasladar a la calle nuestras reivindicaciones. Confiamos en que el pueblo valenciano nos seguirá acompañando en nuestra lucha”, ha sentenciado.