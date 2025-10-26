El film ‘Frontera’, rodado en el Pallars, en la Seminci

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La directora de cine Judith Colell presentó ayer en Valladolid su thriller histórico Frontera, que fue rodado entre octubre y noviembre en el Pallars y otras localizaciones de Barcelona. Se estrenará en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en concreto en la sección oficial fuera de concurso el 12 de diciembre.

Narra la historia de los pasadores que ayudaron a cruzar los Pirineos a unas 80.000 personas que huían del nazismo entre 1943 y 1945, en una de las llamadas Rutas de la libertad, y cómo estos refugiados transforman un pequeño municipio Pallars, en el que las heridas de la Guerra Civil española seguían abiertas. “Es importante que revisemos el pasado y que hagamos el ejercicio de recuperación de la memoria, porque justamente nos encontramos con este problema: la gente más joven no tiene ni idea de lo que pasó aquí en España ni en Europa”, apuntó. Incidió en que la intención del film es “revisar una parte de nuestro pasado para entender el presente”.

La película, de 101 minutos y financiación hispanobelga, cuenta con un elenco encabezado por Miki Esparbé, Asier Etxeandía y María Rodríguez Soto, en una cinta en la que conviven el alemán, el francés, el castellano, el catalán y el pallarés, lo que obligó a Colell y los productores a un intenso trabajo de documentación.