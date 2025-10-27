Lo dice la ciencia: eso es lo que te pasa cuando usas el sarcasmo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

¿"Madre, me llevas una galleta"?, pide desde el sofá a la hija. "No sabía que te habías roto las piernas", dispara afilada a la madre criticando su pereza. El sarcasmo es una forma de humor que requiere múltiples conexiones neuronales para ser comprendido correctamente, según revela el primer estudio sobre este fenómeno lingüístico en español publicado a principios de 2025.

Hasta ahora, lo que sabíamos sobre este tipo de humor mordaz se refería sólo a su uso en inglés. Un equipo de científicos argentinos ha publicado recientemente los primeros resultados preliminares en relación con el español, confirmando que la comprensión del sarcasmo es un ejercicio exigente para el cerebro que va más allá de la simple interpretación literal de las palabras.

Una investigación pionera con aplicaciones médicas

Uno de los objetivos principales de esta investigación es determinar si la incomprensión del sarcasmo puede ser un indicador fiable en el diagnóstico de patologías neurológicas y problemas de salud mental. "Creo que dentro de un año podremos dar esta respuesta", ama Bautista Elizalde Acevedo, a uno de los autores del estudio e investigador del CONICET de Argentina. Los científicos están trabajando con la expectativa de aplicarlo en pacientes con esquizofrenia, que suelen tener dificultades para identificar situaciones sarcásticas y otras formas de lenguaje pragmático.

La metodología utilizada por los investigadores argentinos también representa una innovación significativa. A diferencia de otros estudios, han utilizado un método simple de situaciones realistas en formato de cómic, creadas íntegramente por el equipo científico. Este enfoque ha permitido observar conexiones neuronales más extensas que las detectadas en experimentos similares realizados en inglés.

Una compleja red neuronal en acción

"El más distintivo con respecto a otros trabajos es la activación de una red cerebral muy extensa. No sabemos si es porque lo hicimos en español o porque nuestra prueba tenía una menor carga cognitiva", explica Nicolás Vassolo, primer autor del trabajo e investigador del CONICET que ha liderado esta innovadora investigación sobre el sarcasmo. Vassolo remarca que las tareas aplicadas por otros estudios requerían mucha información previa hasta llegar al estímulo sarcástico, mientras que la suya era más directa e imitaba mejor las situaciones reales de la vida cotidiana.

El sarcasmo se vale de la ironía y el doble sentido, por lo cual hay que ser capaz de comprender cómo está pensando otra persona y con qué tono está hablando. A esta capacidad, comparable con la empatía, los científicos lo denominan Teoría de la Mente, un elemento esencial para captar las sutilezas del lenguaje no literal. "No es telepatía, la persona entiende hacia dónde va la conversación por el contexto, por la cara que pone, por lo que te está diciendo", aclara Mariana Bendersky, doctora en Medicina y la artista encargada de ilustrar las historietas del experimento.

Un reto incluso para la inteligencia artificial

Según explica Lucy Alba Ferrara, doctora en Neurociencias y también investigadora del CONICET, "el lenguaje tiene un procesamiento muy sucinto en el cerebro, con nodos muy importantes que se repiten". Pero cuando se procesa el sarcasmo, en estos nodos se añaden otros más variables y dispersos para toda la corteza cerebral, lo que demuestra la complejidad cognitiva de este tipo de humor.

Esta complejidad es precisamente una de las razones por las cuales en los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial les cuesta tanto captar el sarcasmo. No consiguen el nivel de complejidad en las conexiones neuronales que producen las habilidades interpersonales. Un fenómeno similar se observa en las redes sociales, donde sin contexto, gestualidad ni tonos de voz, la interpretación es fácil toma de la literalidad.

El futuro de la investigación y sus implicaciones

"Está puesta la palabra para la cual adivinen lo que se quiere decir. Puede interpretarse hacia cualquier lado. Además, empobrecen bastante el lenguaje porque el mensaje es muy corto, medio telegráfico y limitado en cantidad de caracteres", reflexiona preocupada Bendersky sobre el impacto de las redes sociales en la comunicación actual y como eso podría afectar nuestra capacidad para procesar formas complejas del lenguaje como el sarcasmo.

El equipo científico continuará inmerso en el estudio del cerebro para comparar este estudio con lo que sucede en pacientes con esquizofrenia. "Ahora queremos analizar un grupo donde la función aparezca alterada directamente en la conducta, no sólo en el cerebro, y de esta manera comparar las dos muestras: cerebros sanos y cerebros con algún tipo de patología", anticipa Elizalde sobre las próximas fases de la investigación que se desarrollarán a lo largo de 2025 y 2026.

Más allá de las patologías mentales, este estudio confirma que para captar el sarcasmo no es suficiente con estar sano neurològicament. Se necesita picardía, tener "calle" y aquella intuición social que sólo se adquiere con la experiencia y las interacciones en varios contextos sociales. Una conclusión que seguramente no sorprenderá a los más sarcásticos entre nosotros, pero que ahora cuenta con el apoyo de la neurociencia moderna.