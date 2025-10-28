Actividades para celebrar la segunda Castaween en Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació de Comerciants de l'Eix Urgell de Balaguer presentó ayer el cartel de la fiesta que han preparado para el viernes y el sábado con motivo de la Castanyada y Halloween, bajo el nombre Castaween 2.0. El presidente de la entidad, Xavier Baldomà, explicó que las actividades previstas incluirán la presencia de las Castanyeres al Eix Urgell, con la colaboración de los alumnos de la Escola Vedruna de Balaguer. El viernes, de las 11.00 a las 13.00 horas se hará el taller Decora la teva carabassa, organizado por Ramon Mayals, de Escola d’Art. Además, los dos días se han organizado concursos de disfraces.

Por otra parte, el ayuntamiento de Tàrrega habilitará un servicio extraordinario y gratuito del bus urbano con motivo de Tots Sants, para facilitar los desplazamientos hasta el cementerio municipal. Entretanto, la Granja Pifarré abrirá la noche del sábado las puertas del Laberint del Terror con una experiencia teatralizada por la compañía Bé de Butsènit con 20 actores bajo el título El secret del monestir.