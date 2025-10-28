Unas 200 especies de setas de otoño en el Pati del IEI

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unas 200 especies de setas se pueden visitar hasta mañana en el Pati del IEI dentro de la 35 edición de la exposición de Bolets de Tardor de les Terres de Lleida que organiza la sección de micología de la institución. La vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, destacó que “es una de las exposiciones más visitadas que tenemos”. De hecho, ayer desde primera hora recibió la visita de grupos escolares y de particulares. Por su parte, Josep Labranya, de la sección de micología del IEI, dijo que la cifra de 200 especies, similar a la del año pasado, “está bastante bien” teniendo en cuenta el viento de la semana pasada que, dijo, “es terrible para las setas”. Este viento, añadido a la escasez de lluvias y a unas temperaturas demasiado altas para la época, han hecho que la fructificación de hongos en los bosques del Pirineo se frenara considerablemente.

En esta ocasión faltan los ceps pero hay otras especies comestibles como rovellons, camagrocs o rossinyols. Labranya también hizo un llamamiento a los boletaires para que se centren en recoger “aquellas especies que conocen y evitar sorpresas desagradables”. También se puede encontrar peus de rata, protagonistas de la conferencia de ayer por la tarde con Pablo J. Pérez Daniëls, de la Universidad Complutense de Madrid.