Casi 500 casos de ictus en el último año

Aspid reivindica el seguimiento hospitalario tras el alta médica. El Grup de Dany Cerebral Sobrevingut de ASPID celebró el domingo en La Mitjana de Lleida el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y reivindicaron que la atención a los pacientes continúe tras recibir el alta hospitalaria. - ASPID

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las comarcas leridanas registraron un total de 492 atenciones por ictus a lo largo de 2024, según los datos hechos públicos ayer por el departamento de Salut con motivo del Día Mundial de la enfermedad. En concreto, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) efectuó 410 atenciones en la región sanitaria de Lleida y 82 en la de Alt Pirineu i Aran a través del Codi Ictus. En cuanto al conjunto de Catalunya, las atenciones suman un total de 8.315 casos. Salud indica que la activación del protocolo ha aumentado más de un 25% en los últimos cuatro años. Esto es posible gracias a la mejor detección de los síntomas por parte de la ciudadanía y la consolidación de los circuitos de emergencia implantados en las cuatro demarcaciones, con el objetivo de ofrecer una atención rápida y equitativa, señala.

Paralelamente, en Catalunya se registraron 13.813 ingresos hospitalarios por ictus el año pasado, con una edad media de los pacientes de 70 años. Además, Salud apunta que la mayoría tenían entre 55 y 85 años, y que el 54% eran hombres y el 46%, mujeres. Además, el último año, se ha observado un leve incremento del número de casos (en 2022, fueron 13.446 en toda Catalunya), que los expertos atribuyen principalmente al envejecimiento de la población.

Ante una sospecha de ictus, hay que llamar inmediatamente al 112, que activa el SEM y este activa el resto del Sistema de Salud. El objetivo del Codi Ictus, que se puso en marcha hace 20 años, es acortar al máximo el tiempo que transcurre desde la sospecha hasta el inicio del tratamiento, reduciendo así la mortalidad y las posibles secuelas del accidente cerebral. Gracias este protocolo, el tiempo que transcurre desde la sospecha hasta la primera actuación médica se ha reducido significativamente. Actualmente, en un 95% de los casos, el SEM alcanza un tiempo óptimo, inferior a los 90 minutos.

El 85% de los ictus registrados en Catalunya son de tipo isquémico (cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria del cerebro) y más del 30% de los pacientes reciben actualmente terapias de reperfusión (trombólisis, trombectomía o ambas). La mortalidad en el tercer mes después de sufrir un ictus se sitúa en torno al 15%, y más del 50% de las personas afectadas consiguen recuperar una vida independiente.

E

El hospital Arnau de Vilanova de Lleida trata los casos de ictus más graves con técnicas avanzadas aunque solo se llevan a cabo durante cinco horas al día –de 9.00 a 14.00– y de lunes a viernes. Fuera de este horario y los fines de semana y festivos, los pacientes que necesitan atención inmediata deben ser derivados al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, algo que ha causado críticas de usuarios y partidos, como ya informó SEGRE la pasada semana.

El departamento de Salud admite que el horario en que se practican las trombectomías en Lleida “resulta insuficiente” y afirma que desde la región sanitaria y el Arnau “se ha fijado como una necesidad estratégica ampliarlo a las 24 horas para favorecer una atención equitativa a todos los pacientes con ictus”. Así, indica que “esta ampliación está contemplada en el proyecto de atención del enfermo crítico de la red territorial Lleida-Pirineus, que actualmente se está desplegando”.