Recuperan las antiguas rutas de venta de sal que pasaban por Solsona y Cervera

El proyecto turístico Or Blanc pretende recuperar los llamados camins cardoners o de la sal, que discurrían por Cervera, Solsona, la Cerdanya, Guardiola de Berguedà y Barcelona, para convertirlos en rutas ciclistas o a pie. El objetivo es dinamizar la economía local con la atracción de visitantes y estudiosos, además de crear un inventario del patrimonio histórico, natural y paisajístico que caracterizan caminos como el Salí de Cambrils (Solsonès) o la Muntanya de la Sal de Cardona (Bages). El proyecto está liderado por el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central y la Fundació Cardona Històrica.

Los orígenes de estos caminos se remontan al neolítico, hace más de 6.000 años. Según Jordi Vilalta, gerente del Consorci, el tramo del Solsonès es el que está “menos trabajado” y ahora se pondrá en valor. La idea no es señalizar el recorrido sino recuperarlo con una ruta digital. El objetivo final es crear una página web en la que se incluya la geolocalización del camino y el patrimonio de su entorno.

En una segunda fase, el proyecto quiere promover una red de cooperación catalana que vincule a diferentes actores relacionados con la sal como es el caso de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) o Vilanova de la Sal (Noguera).