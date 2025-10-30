Una localidad leridana obtiene el cuarto puesto de las capitales EscapadaRural 2025

Publicado por SEGRE Creado: Actualizado:

El municipio leridano de Vielha ha logrado una destacada cuarta posición en el certamen Capital de EscapadaRural 2025, una iniciativa que busca visibilizar a aquellas localidades comprometidas con el desarrollo del turismo rural sostenible. Esta novena edición del concurso ha movilizado a más de 40.000 personas que han participado a través de votación popular.

Jerez de los Caballeros, en Extremadura, ha sido proclamado ganador del certamen con un 24,7% de los votos, coronándose como Capital de EscapadaRural para este 2025. "Queremos felicitar a Vielha y a todos sus vecinos por esta destacada cuarta posición y también a los otros nueve municipios que fueron elegidos finalistas en esta novena edición del certamen", ha declarado Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural.

La portavoz de la plataforma ha destacado que la difusión obtenida por los diez finalistas durante el proceso de votaciones ha contribuido significativamente a posicionarlos como destinos atractivos para futuras escapadas rurales. "Estamos convencidos de que la gran difusión que han tenido los diez finalistas durante todo el proceso de votaciones les ha situado a todos en la mente de las personas como un destino a visitar en su próxima escapada rural", ha añadido Monmany.

Impacto positivo en el desarrollo local

El certamen Capital del Turismo Rural, que cumple nueve años desde su primera edición, nació con el objetivo de dar visibilidad mediante campañas de difusión a municipios que apuestan por un modelo de turismo rural sostenible. Según indican los alcaldes de las localidades participantes, esta iniciativa ha demostrado ser efectiva para incrementar la notoriedad de muchos pueblos, ayudándoles a posicionarse como destinos rurales relevantes y contribuyendo al desarrollo económico local.

Trayectoria del galardón

Jerez de los Caballeros recoge ahora el testigo de Santa Eulalia de Oscos, ganadora en 2024 con un 22,8% de los votos. La lista de municipios que han ostentado este reconocimiento incluye a Campo Lameiro (Pontevedra) en 2023, Cazorla (Jaén) en 2022, Olvera (Cádiz) en 2021, Potes (Cantabria) en 2020, Santillana del Mar (Cantabria) en 2019, Aínsa-Sobrarbe (Huesca) en 2018 y Sigüenza (Guadalajara), que fue la primera localidad en recibir este galardón en 2017.