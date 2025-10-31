El príncipe Andrés de Inglaterra perderá todos sus títulos y honores

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El rey Carlos III del Reino Unido dio ayer un paso decisivo para pasar página al escándalo por el pasado vínculo de su hermano Andrés con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, al iniciar el proceso para retirarle todos sus títulos, entre ellos el de príncipe, y sacarlo de la lujosa mansión de Royal Lodge, en Windsor. Después de semanas de controversia, el jefe de Estado británico cedió a las presiones de distintos sectores políticos y de la opinión pública y actuó para retirarle a Andrés el título de príncipe, con el que nació, así como el de duque de York, que la fallecida reina Isabel II le concedió cuando se casó con Sarah Ferguson. Será conocido como Andrés Mountbatten Windsor (el apellido de su padre).