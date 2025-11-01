Los comerciantes de Lleida podrán abrir hoy, sábado de Tots Sants

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les tiendas de Lleida pueden abrir hoy al ser un nuevo día festivo de apertura comercial, pero las expectativas no son muy altas. Así lo aseguró la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, que dijo que “hoy quien quiera abrir, abrirá, sabemos que lo harán supermercados y las franquicias, pero la verdad es que no es el mejor día porque hoy, al ser Tots Sants, la gente irá al cementerio y pasará el día en familia, por lo cual no se prevén muchas ventas”. Añadió que “al igual que el día del Pilar, que no nos fue muy bien, es un día festivo que no hay que abrir”.

Con respecto a cómo está yendo la campaña de otoño, Eritja dijo que “de momento sí que podemos decir que está siendo ligeramente mejor que la primavera”. Los siguientes días festivos de apertura serán el 30 de noviembre y el 6, 7, 14, 21 y 28 de diciembre.