Jornada en Tàrrega sobre los retos de la atención primaria rural

La finca Mas Colom Casa-Borges de Tàrrega ha acogido esta semana la I Jornada Rural d’Atenció Primària de Lleida, organizada por el Equip d’Atenció Primària (EAP) de Tàrrega. La cita contó con la participación de cerca de un centenar de profesionales y nació con la “voluntad de actualizar los conocimientos transversales sobre la atención primaria y establecer vínculos entre profesionales”, según Marc Olivart, adjunto a la dirección del EAP de Tàrrega.

El programa incluyó una gran diversidad de temas como la evolución y el futuro de la atención primaria en el ámbito rural, la cronicidad y gestión de residencias, la consulta de acogida a personas recién llegadas, así como otras buenas prácticas nacidas en la atención primaria rural. “Organizar iniciativas como esta desde el ámbito rural es especialmente significativo, porque normalmente somos nosotros quienes nos desplazamos al Hospital Arnau de Vilanova para formarnos”, afirmó Karen Rodríguez, profesional de medicina familiar y comunitaria del EAP Tàrrega.