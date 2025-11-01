Los ‘panellets’ endulzan Tots Sants

Los 'panellets' vuelven a ser un año más uno de los protagonistas indiscutibles de Tot Sants. A pesar de la subida de precios por el encarecimiento de la materia prima, la previsión es mantener e incluso superar ligeramente las ventas del año pasado. Así lo indicó Carles Ribes, presidente del Gremi de Pastisseria de Lleida, que aseguró que el precio del kilo oscila entre los 50 y los 60 euros este año al subir el del piñón, la almendra y los huevos. Pese a encarecerse, los de estos frutos secos siguen siendo los favoritos de los clientes, aunque, según Ribes, entre los diferentes tipos que hay, gustan cada vez más los de coco. En la misma línea, Toni Frías, presidente del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, situó el precio medio entre los 50 y los 62 euros el kilo y remarcó que el de la almendra se ha duplicado. Sin embargo, también prevé unas cifras como las del año pasado y destacó el aumento de ventas de coca de recapte para celebrar la Castanyada.

También ha incrementado el precio de las castañas debido a la bajada de la producción tras los incendios de Galicia. En Lleida ciudad se han instalado puntos de venta, como ya es habitual, en la plaza Sant Joan y en la plaza Sant Francesc, además de otras paradas promovidas por centros educativos, de ocio y deportivos en varios puntos de la capital. Entretanto, La Bordeta celebró la Castanyada con el bestiario popular del barrio, juegos infantiles y demostración de baile en línea. En Tàrrega, se estrenó con éxito un nuevo atractivo, La Mina de la Por, una iniciativa impulsada por Lo Groguet de Tàrrega y que recreó el tradicional callejón del miedo ambientado en una mina de carbón que funcionó hasta el siglo XVII. La fiesta continuó con la cena popular y música en el Espai MerCAT organizada por el CAU. También hubo pasajes del terror en Golmès y El Palau d’Anglesola, entre otros.

Refuerzan el servicio de bus al cementerio

La Paeria amplía el horario del servicio de autobuses al cementerio municipal, hoy y mañana, con la línea L7, que pasará cada 12-13 minutos. Además, se podrá localizar el lugar de entierro de las personas difuntas a través del buscador en https://salutpublica.paeria.cat/. También habrá actividades en los cementerios de Bellpuig, Cervera o El Palau d’Anglesola.